Nuestra canción originaria

¿Cuál es el cambio más grande que has notado durante estos últimos meses en tu entorno más inmediato? Me preguntó a quemarropa Juan Esteban, mientras nos tomábamos una aromática con los tapabocas colgando de una oreja. Me quedé en silencio durante unos segundos, buscando en mi interior la respuesta. Pensé en algunos amigos y también pensé en mí; ¿cómo he cambiado yo durante estos últimos meses? En el fondo, ¡yo soy el ser más inmediato a mí mismo! En un escaneo rápido para encontrar una respuesta...