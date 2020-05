Por David González Escobar

Universidad EafitIng. Matemática y Economía, semestre 7davidgonzalezescobar@gmail.com

“De fútbol no vive el hombre”, tituló la columna de Héctor Abad Faciolince el fin de semana pasado en El Espectador, en la que quería hacer ver que “hace dos meses no hay fútbol y no ha pasado nada”. Que “nos dimos cuenta de que los médicos eran más importantes que los futbolistas” y que “el espectáculo y la diversión no deberían trastocar tan hondamente todas las prioridades”.

Héctor Abad...