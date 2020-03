OH, LIBERTAD QUE TE ESFUMAS

Todo aquel que en esta ciudad haya visto crecer la hierba porque ha vivido en ella desde hace mucho más de medio siglo, sabe que se ha perdido la libertad y que esa pérdida se ha acelerado en los años recientes. El dilema contemporáneo entre ser más libre pero menos seguro y ser seguro pero menos libre se agudiza en Medellín, con el agravante de los experimentos como de muchachos irresponsables, que implican variadas y progresivas limitaciones al tranquilo ejercicio de la ciudadanía. La sensación de que estamos presos en el espacio que deja de ser tan nuestro como antes, viene creciendo y se ha hecho más evidente en estos días de la llamada emergencia ambiental, de pico y placa extendido pero infructuoso y de enrarecimiento de la atmósfera por causa de una contaminación que parece incontrolable.

Si en la administración anterior al menos se repetía a los cuatro vientos que se contaba “con vos”, aunque no siempre fuera así, en la nueva tal parece que contar “con vos” no es ni lema ni práctica instituida en estrategias de gobierno y tácticas de comunicación con la gente. Los gobernantes no pueden conformarse con estar convencidos de que obran guiados por buenos propósitos, porque, si no los demuestran cada día, si no los ponen a prueba al consultar con la gente, para evitar la comisión de disparates, acaban dirigiendo una dictadura de las buenas intenciones, con obvia afectación de los derechos y libertades de los asociados y ampliación de la desconfianza y la perplejidad.

¿Por qué nos aprietan más a los transeúntes corrientes que aguantamos el agotamiento del oxígeno por causa del aire sucio, la amenaza de afecciones de las vías respiratorias, el ardor en los ojos, además del estrechamiento de vías, las congestiones de tránsito que eran evitables y ahora el castigo frecuente con los anuncios inesperados de más recortes del horario para la circulación de automóviles, como si la irresponsabilidad por el envenenamiento atmosférico no debiera atribuírseles también a otros factores que no han sido investigados ni precisados? ¿Se ha debatido el tema con suficientes seriedad y profundidad en el Concejo, se ha intentado alguna encuesta confiable para auscultar tendencias y recomendaciones sensatas que puedan ofrecer un grado aceptable de consenso?

Con la tiranía de las buenas intenciones y los recortes de libertades, uno se confunde ante la posibilidad de que se aproxime el día en que las tecnologías que vayan aplicándose en nuestra sede iberoamericana de la Cuarta Revolución Industrial favorezcan un régimen coercitivo comparable al sistema de crédito social de China para calificar a los ciudadanos mediante cámaras callejeras hasta excluirlos de bienes y servicios. El primer verso del himno entrañable sería “Oh, libertad, que te esfumas” .