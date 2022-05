Lo más probable es que la segunda vuelta sea entre Fico y Petro, quienes lideran todas las encuestas que han salido posteriores a las consultas. Sergio Fajardo —por más que sus allegados no hayan podido salir de la etapa de negación dentro de su duelo— está totalmente borrado del mapa. Sin embargo, Rodolfo Hernández, nuestro Trump nacido en Piedecuesta, podría dar la sorpresa estos últimos días. Se le están alineando los astros: entra a la recta final con una tendencia al alza, un bajo nivel de conocimiento que le permite crecer, una imagen neta mayoritariamente positiva y la ventaja de ser la segunda opción de la mayoría de los votantes. Así lo muestra una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), contratada por la empresa Encina SAS y difundida el 13 de mayo, que es —al momento de escribir esta columna— la encuesta más completa que ha salido en estas elecciones.

Empecemos por el primer punto: Rodolfo está creciendo. Después de las consultas, marcaba alrededor del 10 % o menos, al igual que Fajardo, tanto que se consideró una posible alianza entre los dos como si fueran pares. Pero la realidad cambió. Ahora Fajardo marca cerca al umbral para reposición de votos, mientras Rodolfo en esta última encuesta del CNC marca 16 %, más cerca al 23 % de Fico que lo que Fico está de Petro. En los últimos siete días, Rodolfo ha sumado 33 mil seguidores en Facebook, más del doble que Petro y Fico y exactamente 33 mil seguidores más que Fajardo, que desde que arrancó la campaña decrece en adeptos.

Pero el ingeniero no solo viene con impulso, sino que, además, sigue siendo el que tiene más potencial para crecer. Según el CNC, solo 67 % de los encuestados lo conoce, mucho menos que a Fico, Petro y Fajardo, quienes tienen un conocimiento por encima del 85 %. Además, entre los que lo conocen, es al que tienen en mejor concepto: 44 % dijo tener una imagen favorable de él, solo 17 % una desfavorable. Para Petro esto es 48 % favorable contra 40 % desfavorable; para Fajardo, 44 % favorable contra 35 % desfavorable, y para Fico, 38 % favorable contra 42 % desfavorable. Este reconocimiento favorable hace que sea la segunda opción del 26 % de los encuestados, líder en esta métrica. Si sigue creciendo y su candidatura pinta como viable, más personas podrían decidir montarse a la Rodolfoneta.

Aunque el populismo antisistema de Rodolfo me parece una caja de Pandora peligrosísima, tengo una profunda admiración por él como estratega: jamás renunció a su discurso unidimensional contra la corrupción y se quedó hasta el final en su postura de no hacer alianzas, por más que le costara una pérdida de inercia durante las consultas. Tenía claro a qué estaba jugando, no se preocupó por tener propuestas o decir nada inteligente durante toda la contienda. Supo cuál era su ventaja dentro de la campaña y fue fiel hasta el final a sus renuncias. Rodolfo es un estratega emergente del que estaría orgulloso mi exjefe, el consultor Alejandro Salazar.

La clave de Rodolfo está en lo incierto que es. No tiene piso, pero tampoco tiene techo. No creo que alcance a recortarle la ventaja a Fico, pero Petro le temería a la posibilidad de una segunda vuelta contra el ingeniero. Ojo con Rodolfo.

[Nota editorial: Luego de publicada esta columna, Rodolfo (19,1 %) quedó en empate técnico con Fico (20,8 %) según otra encuesta del CNC difundida por Semana].