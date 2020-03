El 9 de enero fue citado el fotógrafo Javier Caso, de visita en Cuba, a una oficina de inmigración para un interrogatorio; el 15 de febrero Lidier Hernández, cubano residente en Uruguay, después de pasar unos días con su familia en la isla se dispuso a regresar a la ciudad de Montevideo y las autoridades migratorias le negaron la salida del país; el 26 de febrero el Instituto del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC emitió un comunicado en el que censuraba el documental Sueños del Pairo, de José Luis Aparicio y Fernando Fraguela, por diferencias políticas e ideológicas; el 1 de marzo fue detenido el artista Luis Manuel Otero Alcántara cuando se disponía a asistir a una “besada”, o besatón para el lector colombiano, frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

Cuatro episodios aislados que parecen no tener conexión y que seguramente podrían pasar desapercibidos, si no fuera porque marcan un pico en la oleada represiva que se vive hoy en Cuba. El caso de Javier pone al descubierto las prácticas intimidatorias de la policía política y la persecución a las artes y la cultura, en la medida que los agentes le manifiestan al fotógrafo que el arte independiente es una actividad ilícita por no estar vinculada a ninguna institución oficial.

El caso de Lidier representa el drama de cientos de cubanos que engrosan las listas de los llamados “regulados”. Un eufemismo inventado por el régimen para aludir desde la “Neolengua” a todos aquellos ciudadanos que se les impide salir del país por razones de” interés nacional”, producto de su actividad como artistas, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Su delito, controvertir la “verdad oficial” y su sanción, permanecer en la isla-cárcel, sin ninguna restricción judicial o proceso en curso.

José Luis y Fernando viven paradójicamente la censura de un documental que retrata el hostigamiento y persecución del que fue víctima Mike Porcel, un cantautor cubano expulsado de la escena cultural de la década del ochenta. Cuarenta años después el mismo Porcel vuelve a ser censurado y el ICAIC decide no traer a la memoria los bochornosos hechos de un pasado que persigue a la Nueva Trova y que muestra la vigencia del control político-ideológico a las artes y la cultura.

La arbitraria detención de Luis Manuel constata el hostigamiento, la persecución y el control sobre el arte y la cultura. Un artista que recorría La Habana con un casco en alusión al desplome de las viviendas; un artista que reclamaba por el derecho a abrazar la bandera y separar a Cuba del régimen en el poder; un artista que hoy se encuentra recluido en la prisión de Valle Grande a la espera de un juicio sumario abreviado. Un juicio que no es contra “Luisma”, como lo llaman sus amigos, un juicio que es contra todos los cubanos que defiendan la libertad y que creen que el arte independiente tiene el derecho a existir y que debe existir.

Cuarenta años después del éxodo del Mariel en el que Mike Porcel no pudo abandonar la isla y fue sometido al ostracismo y al repudio social, “Luisma” es el paradigma de una sociedad que ha despertado y no está dispuesta a cambiar de acera para no saludar al señalado, sino que está dispuesta a salir a las calles y reaccionar en las redes para lograr la verdadera independencia: la liberación del pueblo cubano de un Estado totalitario que controla hasta las esferas más íntimas. Hoy los cubanos van a permanecer de pie y van a salir a luchar por sus derechos, por más policía política que los hostigue: es el comienzo del fin.

* Sergio Angel, profesor Asociado de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, y Nicolás Liendo, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.