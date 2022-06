Las OPA de Gilinski por el GEA pasaron de ser la “noticia de la década” a quedar en el olvido por culpa de las elecciones presidenciales. Se volvieron paisaje ya que, pasadas las elecciones, la vida en Petrogrado vuelve a su afán de cada día y, ad portas de otra OPA por Grupo Argos, hay un tema sobre toda esta saga en el que todavía no logro ubicarme: el rol de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en el posible desenroque del “Sindicato Antioqueño”. No soy abogado —por fortuna—, y aunque en teoría soy economista, jamás lo he ejercido en temas financieros serios, por lo que en noviembre del año pasado aprendí un nuevo término: la “responsabilidad fiduciaria”. En palabras de Rodrigo Uprimny en un artículo publicado en la época de la primera OPA por Nutresa, “la libertad de las AFP es limitada por cuanto deben proteger los intereses de los pensionados, tanto de los actuales como de los futuros. Sus órganos decisorios tienen entonces una ‘responsabilidad fiduciaria’, que es su deber de actuar en el mejor interés de esas personas que representan: los pensionados”.

Para muchas personas, esta “responsabilidad fiduciaria” implicaba una obligación de las AFP de aceptar la primera oferta de Gilinski, ya que el precio ofertado era mayor al precio de cotización en bolsa de Nutresa en aquel momento. Un algoritmo sencillo: si hay un mayor precio, no hay excusa para no vender. Para otros, como Uprimny, esto no era necesariamente cierto: la “responsabilidad fiduciaria” abarca una visión mucho más amplia, no implica pensar nada más en ganancias de corto plazo. En su momento, me incliné por la primera visión. Ninguna defensa por la “responsabilidad social” o el “impacto en la región” me convencía. Creía —y creo— que hay mucho valor atrapado en el enroque accionario del GEA. Sin embargo, hoy en día, luego de tres OPA consecutivas, cada una a mayor precio, tanto por Nutresa como por Sura, me parece miope defender esa visión “algorítmica” a ciegas. Si se compara el precio al que vendieron las AFP en las primeras OPA por Nutresa y Sura contra el precio que se ofertó en la tercera OPA por cada compañía —un incremento de precio de $ 7,71 a $ 12,58 dólares para Nutresa y $ 8,01 a $ 9,88 dólares para Sura—, los fondos dejaron de percibir $ 600 millones de dólares.

Reconozco que verlo así también es cuestionable: es muy fácil juzgar el costo de oportunidad desde el futuro, cuando todo ya pasó. Sin embargo, ahora que se da una nueva primera OPA por Grupo Argos, a menos que los Gilinski se estén volviendo tan paisas que se les contagie lo amarrado, se da la posibilidad de que se repita por tercera vez la historia y esta primera OPA de $ 4,28 dólares por Argos sea la primera oferta de varias, a precios incrementales.

En las pasadas OPA, los Gilinski encontraron en los fondos su puerta de entrada al enroque al mejor precio. Entre el 12,4 % de acciones ordinarias de Grupo Argos está en circulación en manos de fondos privados: Porvenir tiene 5,3 %; Protección, 4,6 %; Colfondos, 2 %; y Skandia, 0,52 %. ¿Seguirán optando por ver la “responsabilidad fiduciaria” como un algoritmo que les obliga a vender ante cualquier oferta a mayor precio?

Post-mortem presidencial: Este último mes equivoqué en todo. No le pegué ni a un solo análisis sobre la segunda vuelta: ni fue una elección reñida ni Rodolfo tuvo la ventaja. Me escudo en que las últimas encuestas también se pifiaron, pero no voy a decir mentiras: en ninguna circunstancia me imaginé a Petro ganando de forma tan holgada. No me vuelvan a creer nada. Arrancando por esta columna