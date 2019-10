¿Cuándo será que tenemos autoridades capaces de hacer cumplir la norma? Me impacta que todos los que llegan a la alcaldía no logran que se respete la norma social. Y no lo logran por una sencilla razón: porque no entienden el tema de la educación ciudadana. Creen que con policías y cámaras de seguridad lograrán ordenar la ciudad. ¿No ven el fracaso que ha demostrado la aplicación de la fuerza y la policía? Si ese fracaso está demostrado, ¿por qué a nadie se le ocurre otra estrategia?

Lo que necesitamos aquí es un contingente de agentes (no necesariamente policiales) que, antes que castigadores, sean formadores. Alguien capacitado y paciente, que enseñe a la gente el uso del espacio público: no tirar basura a la calle, respetar las normas de tránsito, esperar el turno, no hacer ruido que estorbe a la sociedad.

A mí me dice poco el hecho aquel mostrado en las redes sociales del vendedor de mangos al que se le cae el producto de venta y la gente reacciona dándole dinero o al que se le cae una bolsa llena de pelotas y la gente le colabora para recogerlas. También me dicen muy poco las tiendas de la confianza. ¿Saben por qué? Porque es la misma sociedad que ve a unas jovencitas a la salida de un colegio agarradas de las mechas y se divierten grabándolas con el celular, en lugar de separarlas; porque quisiera ver en las tiendas de la confianza productos de 10.000 pesos o más, a ver si de verdad la gente es tan honesta.

Porque quisiera ver al motociclista que después de pasarse el semáforo en rojo y tumba a una chica ciclista, en lugar de insultarla y amenazarla, trata de ayudarla y se disculpa por su imprudencia. Mejor: que no se pase el semáforo en rojo.

Aquí lo último que necesitamos es policía, cámaras de seguridad o multas que castiguen. El castigo no disuade a nadie y más fácil crea resentidos sociales dispuestos a hacerla más “perfecta” la próxima vez, para que no lo pillen.

Aquí lo que necesitamos es inversión en educación de ciudadanos para que aprendan a usar el espacio público. Solo que esta medida no es populista ni da pantalla porque los resultados son a largo plazo, intangibles y no les dan votos a unos politiqueros que solo están buscando trampolín hacia la presidencia.