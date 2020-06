¿Otra vez de pantalón largo?

Hace apenas dos semanas salí a la calle luego de tres meses de clausura cuasi-monástica, pues eso del canto gregoriano no se me da, a ver la tan cacareada “nueva normalidad” que me resultó más normal que nueva.

La salida al mundo enmascarado fue a la odontóloga, porque iniciando el enjaulamiento perdí un pedazo de un diente del “front office” bucal, que no atreví a pegarme con “pega loca” al no estar seguro de la reversibilidad del procedimiento. Afortunadamente nadie necesita verme, a excepción de...