Hace pocos días, el presidente Petro habló de reorganizar el territorio del Magdalena Medio para crear un nuevo departamento, el número 33 en el mapa, que estaría compuesto por más de treinta municipios de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Caldas, Antioquia, César, Bolívar y Santander, y que se llamaría departamento del Magdalena Medio, así cortico, o departamento del Río, que tampoco pega.

Si bien este gobierno tiene un gran parecido con la Chimoltrufia, que así como dice una cosa dice la otra, no pude abstraerme de pensar en esta posibilidad.

¿Qué sentirá uno si un día se acuesta antioqueño y al siguiente se levanta mediomagdalenense, magdalenomediano, rioense, rioano o rioeño? Yo no sé ustedes, pero yo me sentiría ajena, forastera, con las raíces dispersas o enmarañadas. Y el problema no es solamente la dificultad para encontrarle un gentilicio decente al nuevo ente territorial. El verdadero golpe sería perder la identidad y ese arraigo indeleble que se lleva en el alma por el sitio en el que uno recibió el don de la vida, ha llorado sus muertos, ha tragado polvo de sus caminos o se le han hundido los pies en sus cenagales. Pues eso es lo que les pasaría a nuestros paisanos ribereños del río grande de la Magdalena: una especie de destierro sin tener que moverse del lugar donde están.

Estos pueblos que serían desmembrados de sus departamentos están en riesgo de perder su diversidad cultural, económica y demográfica. ¿Todos quieren ser harina de un nuevo costal? ¿A todos les conviene? ¿Ser agrupados en ese chorizo de más de cuatrocientos kilómetros de largo y unas pocas decenas de ancho les garantizaría a estos municipios la solución de sus deficiencias actuales? Muchos de ellos estarían más dispersos y alejados de su capital (supuestamente, Barrancabermeja) que lo que están hoy día.

En la subregión del Magdalena Medio antioqueño los indicadores de calidad de vida y de necesidades básicas insatisfechas pueden y deben mejorarse, noticia vieja. Pero esas mejoras pueden lograrse fortaleciendo la descentralización que debe impulsar el gobierno nacional e integrando los esfuerzos y recursos entre los departamentos vecinos, como lo viene proponiendo el gobernador de Antioquia.

¿Dónde queda la intención de unir a Colombia y combatir todo aquello que la divida, expresada recurrentemente por el presidente Petro? Como lo dice la Academia Antioqueña de Historia en una declaración pública: “Esta propuesta de desmembración, además de crear situaciones de conflicto, dará pie para que disputas de grupos políticos locales o ambiciones de líderes con intereses obscuros inciten choques y hostilidades por definición de límites territoriales y azucen ideas separatistas violentas entre comunidades vecinas”.

Además, ser de una región determinada genera carácter, sentido de pertenencia y a veces orgullo. ¿Por qué quitárselos a quienes se verían afectados?

¿Para qué más burocracia, más politiquería y más gasto? ¿No que el nuevo gobierno era el cambio? ¡Cuál cambio! Para arreglar la casa no hay que acabar con ella