Para qué esta vida

Yo tengo lecturas que en los días aciagos me dan aliento, literalmente hablando. Me hacen pensar que la existencia es un juego y nosotros no somos más que un instante condenado a comprender ese juego que puede ser muy doloroso, injusto, desconcertante. También podemos no comprenderlo e imaginar que todo está perdido, que estar aquí y ahora es la mayor desgracia de todas. Yo no creo eso, incluso suelo hasta imaginar que las rabias y las lágrimas que nos quitan la corrupción, las muertes que nos desgarran,...