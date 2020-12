¿Para qué leer novelas?

Esta semana, alguien me dijo enfáticamente: “Para mí leer novelas es perder el tiempo, más si son viejas, de otras épocas, yo prefiero leer libros actuales, que me enseñen cosas”. Yo no supe qué decir, uno qué dice ante alguien tan determinado, tan convencido. Hay momentos donde se puede hacer cambiar de opinión, pero ese día no estaba de ánimo para hacerlo. Allá él, lo que siempre digo, cada quien que lea lo que quiera. Sin embargo, me quedé pensando en por qué vale la pena leer novelas, le di una...