Pensando en la Navidad; también en la salud

Por Aurora Rada Mejía

En mi familia como en tantas otras hay incertidumbre por las celebraciones navideñas, por la perspectiva de un diciembre sin encuentros, sin fiestas y sin novenas. Mis hermanas dicen que por una pantalla no es lo mismo, que el tutaina tuturumá suena horrible y que la natilla y los buñuelos sin los sobrinos haciendo bulla y haciendo guerra de pelotas con los empaques de los regalos no saben igual. Para regalos no es que haya mucha plata para comprar y este año las madres sí que...