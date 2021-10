Entre los conceptos conocidos con respecto al proyecto Hidroituango, con énfasis en los riesgos que podrían originarse por la eventual inhabilidad sobreviniente de los contratistas por el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República (CGR), llaman la atención dos: (i) El escrito del geólogo José Hilario López sobre la posibilidad de la ocurrencia de un golpe de ariete por la acumulación de biomasa (madera flotante) en el portal de acceso de la galería auxiliar de desviación (GAD), y (ii) la entrevista concedida por el gerente de EPM a la W, en la que afirma que la entidad se siente tranquila por la continuidad de los contratistas actuales. Sin embargo, explicó que, por el momento, la póliza todo riesgo construcción de Mapfre ha venido haciendo pagos anticipados en atención de lo que la industria aseguradora denomina certificación comercial del siniestro, es decir, la compañía de seguros no ha confirmado cobertura del mismo y, por lo tanto, en cualquier momento podría declarar que no pagará y solicitar a EPM la devolución de los desembolsos actuales por 350 millones de dólares.

Lo anterior es gravísimo porque el fallo calificó una serie de conductas a título de culpa grave, que, según el Código de Comercio, no son asegurables.

Las declaraciones de EPM impiden comprender los motivos por los cuales un hecho de esa naturaleza, como la posible acumulación de maderas (biomasa) a la entrada de la GAD, no fue analizado. Asimismo, el fallo habla de la desvinculación de Mapfre como tercero civilmente responsable, pese a que ésta no ha reconocido de manera expresa el siniestro y los hechos analizados por la Contraloría eluden los presupuestos que generaron la contingencia, al determinar el periodo de investigación entre 2008 y 2015, tiempo en el cual ni siquiera había iniciado la construcción de la GAD.

Tres aspectos fundamentales no considerados para el fallo:

1. Aunque el daño fiscal no estaba únicamente relacionado con el evento del colapso de la GAD, éste sí fue uno de los hechos centrales dentro de la supuesta concatenación de eventos que, a juicio de la Contraloría, condujeron a la destrucción de valor presente neto y el lucro cesante que motivaron la condena. Sin embargo, la Contraloría no consideró una causa fundamental que en diversos dictámenes periciales ha sido calificada como la causa raíz más probable del evento: el fenómeno de la biomasa y el golpe de ariete.

2. Mapfre fue desvinculada del proceso de responsabilidad fiscal porque, según la Contraloría, ya había reconocido cobertura del siniestro y se encontraba pagando la pérdida acreditada. Ello no es cierto, Mapfre sólo ha reconocido pagos anticipados, sujetos a la condición de que, en el proceso de ajuste, no se concluya que los hechos no tienen cobertura.

3. Las excavaciones de la GAD se iniciaron en 2016, pero si el término de investigación fiscal era hasta el 31 de diciembre de 2015, el fallo condenó por presuntas conductas sucedidas por fuera del periodo investigado