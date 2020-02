Pésimo servicio de buses

Alcalde Quintero: ¿Tiene planeado poner en cintura a las empresas privadas de buses?

Prestan un pésimo servicio: no tienen tiempos establecidos porque carecen de frecuencias reguladas, la gente no puede confiar en ellos porque nunca se sabe a qué horas va a pasar el próximo bus y nadie sabe si logrará llegar a tiempo a una cita. No cumplen con la parada en los paraderos ¿para qué hicieron paraderos tan bonitos? ¿Para cobrar por la publicidad? Van a unas velocidades que, o son una amenaza en la vía o la parsimonia hace que los usuarios no puedan cumplir horarios.

Las personas que trabajan o estudian hasta las 10 de la noche se ven a gatas para regresar a esa hora a sus casas; solo, si están de buenas, logran coger el último bus que sube a sus barrios. Ninguno garantiza transporte hasta las 12 de la noche. Los que tienen trabajo o clase a las 6 de la mañana no tienen certeza, nunca, de llegar a tiempo, si dependen del bus del barrio. Por eso nos estamos inundando de motos y por eso cada vez prolifera más el transporte informal y los llamados “chiveros”; eso, sí, los empresarios de buses tienen el descaro de reclamarles a las autoridades competentes para que controlen el transporte informal, cuando ellos no prestan un buen servicio legal.

Dueños de buses: ¿Hace cuánto tiempo no montan en un bus? ¿Sabían que el “servicio” que prestan es lesivo para los usuarios porque no pueden confiar en la eficacia del “servicio”?

¿Saben los dueños de buses que algunos de sus buses contaminan la ciudad y que lo que para ustedes representa un negocio lucrativo, para la ciudad representa polución? ¿Por qué todavía se ven buses chimenea rodando por la ciudad?

Está bien defender el tema de la libre empresa; pero, cuando se trata de empresas que prestan un servicio público, el Estado está obligado a controlarlas para asegurar el buen y eficaz servicio a los usuarios.

¿Quién controla el buen servicio de transporte público urbano de buses en Medellín? ¿Por qué tenemos la sensación de que ese “servicio” está a la deriva? ¿O es que forma parte del conglomerado de los intocables que ni el Estado tiene poder sobre ellos? A ese paso, que sigan extendiendo y mejorando la red de Metroplús, es la mejor solución.