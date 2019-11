En su nuevo especial de comedia en Netflix “Lobby Baby”, Seth Meyers permite que sus televidentes eviten sus chistes políticos: “Quienes encienden su programa tienen la opción, más o menos a los 40 minutos, de seleccionar el botón “saltar política” (parecido al botón de “saltar introducción” que la plataforma de streaming ofrece” y saltar hacia comentario apolítico. La decisión, dijo a CNN, surge de la preocupación de que parte de su audiencia podría estar cansada de escuchar chistes sobre Trump y el gobierno federal.

El botón en realidad es parte de una configuración para una broma destinada a atraer a los espectadores que eligen saltarse la sección política para que regresen de todos modos y vean lo que se perdieron, pero la idea del Sr. Meyers tiene validez. Como escritor de comedia, estoy absolutamente agotado con el humor sobre el presidente Trump y las próximas elecciones. Estoy rodeado de comediantes que son implacables en su búsqueda del humor político, independientemente de lo redundantes o malvados que sean los chistes. Me encuentro envuelto en debates feroces sobre cuestiones políticas con personas con las que nunca he estado en desacuerdo antes. Hablar del juicio político solo ha empeorado las cosas.

Recientemente comencé a ir a menos programas de comedia para evitar un mayor agotamiento político: estaba buscando un escape del mundo real en vano.

El ambiente político está agotando a muchos otros americanos. En un informe publicado en septiembre por la Universidad de Nebraska-Lincoln, cerca de 40 por ciento de las personas encuestadas dicen que están estresadas por la política, y una de cada cinco personas dice que ha perdido sueño.

Nunca hay un momento de alivio del caos de las noticias, y esto es especialmente cierto cuando se trata de humor. A menudo se argumenta que el trabajo del comediante es llamar la atención sobre las grietas en nuestras instituciones, el gobierno y la sociedad: decir la verdad al poder. Creo que esto es cierto, y aprecio el trabajo que los comediantes nocturnos como Stephen Colbert, Samantha Bee y Trevor Noah hacen para abordar cuestiones importantes como el control de armas, el aborto y la inmigración.

Sin embargo, gran parte de la sátira en la era de Trump carece de un subtexto cuidadosamente considerado. Muchos de los chistes de ambos lados son crueles y carecen de puntos fuertes. En las redes sociales, los insultos se lanzan a un ritmo rápido y antagonizan aún más a los ya divididos. Las mujeres en particular a menudo son blanco de comentarios y bromas misóginas cuando expresan sus puntos de vista políticos: en una entrevista con NPR, la Sra. Bee dijo que los comentarios en sus menciones de Twitter “entraron en violencia” la noche de las elecciones de 2016.

Hay muchos otros asuntos más allá de los acontecimientos cotidianos en la Casa Blanca que merecen la atención de la comedia. La cantidad de tiempo que se dedica a los insultos superficiales podría asignarse a comentarios cómicos más reflexivos que nos hagan considerar asuntos urgentes, como el trabajo de W. Kamau Bell. En su docuserie “United Shades of America”, demuestra que los temas sensibles relacionados con la raza, como el Ku Klux Klan, pueden ser confrontados de manera mordaz y reveladora.

Sin embargo, también debería haber más espacio para el humor que no tiene nada que ver con la política, especialmente en época de disturbios. Afortunadamente, algunos comediantes veteranos se han quedado en este carril. Parte del atractivo de Jerry Seinfeld ha sido durante mucho tiempo su naturaleza apolítica. En general, evita bromear sobre noticias específicas a favor de observaciones divertidas de la vida cotidiana. Es identificable con muchos, independientemente de sus afiliaciones políticas.

Jim Gaffigan rechazó la oportunidad de ser el anfitrión de la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 2018. Más tarde dijo que aunque “consume muchas noticias”, no se sentía como la persona adecuada para el trabajo: “la gente viene a mis shows”. Como un descanso de eso “.

Y en su programa nocturno “Lights Out With David Spade”, el Sr. Spade se niega a hablar sobre política. “No quiero que la mitad de la multitud me desconecte”, explicó sobre esta decisión creativa. En cambio, el programa se concentra en temas menos polarizantes como la vida amorosa de Keanu Reeves. El productor ejecutivo del programa, Tom Brunelle, dijo: “El programa ofrece un descanso de media hora de la embestida de la política”.

Parece que hemos olvidado que la comedia puede desempeñar un papel importante para desviarnos de los estresores de la vida y unirnos. No hay nada de malo en tomarse un descanso temporal de la política, aunque solo sea por un minuto o dos, para contar una broma cursi de papá. Hay cierto poder en el hecho de bajar la guardia: necesitamos calma y claridad para tener un discurso político efectivo .