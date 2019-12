Desde que Giving Tuesday (Martes de Dar) fue presentado en 2012, ha inspirado más de US$ 1 mil millones en donaciones. El año pasado, las donaciones estimadas superaron los US$ 300 millones. Estos números suenan grandes, y lo son. Pero cubren el hecho de que relativamente pocos individuos y familias hacen contribuciones caritativas: por ejemplo, en un año típico, el 45 por ciento de los estadounidenses no da ni un solo dólar, y el 75 por ciento no pasa tiempo como voluntario.

Y es una pena, porque dar es una forma importante de ayudar a otros, contribuir al bien público y generar la confianza que une a una sociedad. Un paso importante para alentar a más personas a dar es aumentar nuestra comprensión de lo que motiva a dar. Cuando comprendemos mejor por qué las personas donan, podemos inspirarnos para ser más generosos.

Las donaciones caritativas implican una gran variedad de motivaciones. Recientemente revisé 14 proyectos financiados por la iniciativa Science of Generosity (Ciencia de la Generosidad) de la Universidad de Notre Dame que estudió las manifestaciones, las causas y las consecuencias de la donación. Los investigadores descubrieron que incluso los gemelos, a pesar de su composición genética similar, se comportaron de manera diferente en función de su capacidad para asumir la perspectiva de otra persona.

Algunas personas donan debido a incentivos fiscales (lo que puede explicar por qué las donaciones caritativas disminuyeron un poco el año pasado: los cambios en el código tributario hicieron que las donaciones fueran menos ventajosas para algunas familias). Un segundo motivo también tiene que ver con la economía: muchas personas sienten que simplemente no pueden darse el lujo de dar.

Su disposición a dar también depende de si ven a las organizaciones caritativas como honestas y eficientes. Las personas también pueden dar simplemente porque quieren hacer del mundo un lugar mejor.

En mi investigación, descubrí que las razones más convincentes para que las personas den son beneficios sociales y relacionales más allá del yo. Mi colega Heather E. Price y yo descubrimos que existen personas en una red de afiliaciones. Es más probable que las personas donen a causas benéficas y religiosas cuando tienen padres que fueron donantes y socios que apoyan la donación, y cuando las afiliaciones religiosas los exponen regularmente a llamadas religiosas para dar. Vivir en contextos sociales generosos es importante. También lo hacen los grupos de amigos. Mi colega Song Yang y yo descubrimos que es más probable que las personas donen cuando tienen amigos que donan y que les piden que donen.

Como individuos es importante ver que no hay un momento mágico en la vida cuando un de repente se siente preparado para dar, teniendo más dinero para gastar o más tiempo para hacerlo. Muchas personas suponen que como estudiantes están demasiado ocupados para ser voluntarios, o que como padres jóvenes están económicamente demasiado apretados para donar.

Paradójicamente, regalar dinero también trae alegría al donante. Mis colegas Christian Smith e Hilary Davidson descubrieron que los donantes son más felices y saludables y tienen un mayor sentido de propósito en la vida. Esto no es solo en términos de dar dinero a organizaciones benéficas formales, sino que también se extiende a actos informales de amabilidad.

Lo que muestra esta investigación es que los donantes no necesitan temer que perderán al donar su tiempo o dinero a otros. Puede ser difícil partir con recursos preciosos, pero algunos se sentirán más obligados si se aseguran de que también se beneficiarán.

Combinando estas motivaciones para dar, parece que hay algo para todos. Casi todos pueden beneficiarse de dar de una manera que les importa, ya sea financiera, social o personalmente.

Eche un segundo vistazo a esa causa a la que ha estado pensando en donar para apoyar, o ese evento en el que ha estado pensando inscribirse como voluntario, o ese vecino que necesita una mano extra. No hay mejor día que Martes de Dar para decir que sí.