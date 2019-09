Posibilismo y progreso

Querido Gabriel,

Los seres humanos tenemos una sicología compleja, nos engañamos fácilmente, y somos, para muchas de nuestras decisiones y opiniones, bastante irracionales. También repetimos, casi siempre, las ideas y costumbres de nuestra cultura, sin cuestionamientos. Por ello, desconfiar de lo que dicta la tradición y de nuestra primera percepción sobre cualquier cosa, debería ser una disciplina diaria. Sin la razón, sin el escepticismo, sin la ciencia, estaríamos perdidos en el pasado, atrapados en la animalidad, condenados a la pobreza y a la violencia. ¿Conversamos sobre la visita de Steven Pinker, sobre el progreso, la razón, el humanismo y la ciencia?

¿Qué es el progreso? Esta palabra evoca diferentes imágenes en cada generación. ¿Es la sola riqueza material?, ¿son la industria, las chimeneas, los ferrocarriles? Ahora hablan de desarrollo sostenible, que suena mucho mejor. Me gustó la definición en uno de los más bellos pasajes del libro de En Defensa de la Ilustración (va una traducción adaptada): “La forma más elevada del progreso se da con la expansión de las oportunidades para que los seres humanos podamos disfrutar de las delicias del mundo: delicias estéticas, intelectuales, sociales, culturales y naturales”. Progreso sin humanismo no es progreso.

Pinker cita a Franklin Pierce Adams, diciendo que “la única justificación para que la gente afirme que todo tiempo pasado fue mejor es la mala memoria”. También sugiere que la causa para pensar así es que miramos más los medios que la realidad, y preferimos las redes sociales a la experiencia directa de la vida. Estamos en la era con menos guerras, más longevidad y salud, menos muertes violentas, menos pobreza, más democracia y más educación de la historia de la humanidad. Hay retos, por supuesto; la protección del ambiente es tal vez el mayor de todos. Colombia tiene los suyos, sin duda. ¿Pero seremos capaces de ver las tendencias del cambio social, más amplias y continuas, en lugar de encadenarnos a las malas noticias? ¿Podremos pensar que los problemas se pueden resolver y actuar en consecuencia?

“Los pesimistas suenan como si nos estuvieran tratando de ayudar y los optimistas como si nos estuvieran vendiendo algo”. Esta frase de Morgan Housel puede explicar porqué nos burlamos de los optimistas y votamos por los pesimistas que prometen cambiarlo todo. ¿Qué tal seguir a Rosling y a Pinker y convertirnos en posibilistas? Pensaba que la palabra era nueva, pero está en el diccionario de la Real Academia como la “tendencia a aprovechar las posibilidades existentes para conseguir objetivos que se pretenden”. Algo así como afirmar, a partir de la evidencia, que el mundo ha progresado y concluir que sería lógico pensar que va a continuar por ese camino.

Finalmente, ¿no te atrae, de la idea del posibilismo, que implica una buena dosis de compromiso? La ciencia, la razón y el humanismo, demandan atención, esfuerzo y trabajo. Además, como el progreso no es lineal y tiene reveses temporales, esta actitud es crucial para los días de dificultad y desánimo. ¿Qué tal si usamos estas ideas, adaptadas y convertidas en preguntas, del libro de Pinker, para provocar la tertulia?: ¿sabías que una anécdota no es una tendencia?, ¿que el hecho de que algo sea malo hoy no quiere decir que era mejor antes?, ¿que una cosa no es buena porque dios o la tradición lo digan?, ¿que a veces creemos que sabemos, sin saber realmente nada?.