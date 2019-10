Preguntas sobre la minería (y 2)

(Continuación y última parte de la columna publicada el pasado lunes 21 de octubre).

En tercer lugar, no sabemos si Anglo Gold hizo el POMCA de su área de influencia. ¿O qué otros estudios hizo para afirmar que “no existen acuíferos subterráneos en la zona del proyecto”? Por lo menos, si han decidido no compartir los resultados de los expertos, deberían contar, por buen gobierno, cómo han llegado a tal conclusión. ¿Cuáles metodologías, reconocidas científicamente, han seguido? Invito a Anglo Gold a que visite el Túnel de Amagá, en construcción, y pregunte cuánta agua han encontrado. Las montañas del Suroeste son cosa seria y demandar el mayor conocimiento y transparencia es absolutamente legítimo y cada vez más urgente.

En cuarto lugar, pensemos en el ya famoso kilómetro 58 de la Vía al Llano, que ha ocasionado el trágico cierre de esta arteria nacional. Uno de los asuntos más cuestionados es la existencia de una explotación avícola en la meseta con escorrentías discutibles. ¿Cómo se puede asegurar que no habrá riesgos para la vía Pacífico Dos y para el río Cauca, desde los depósitos (relaves)? Se afirma, pero no se demuestra. Es inevitable pensar en la tragedia de Chirapotó en los años sesenta. La naturaleza no es un dato sino una dinámica sistémica compleja, que hay que evaluar, simular y comprender.

Las preguntas no son solo mías. Son de comunidades e inversionistas potenciales y actuales. De los cafeteros que vienen impulsando contratos internacionales de largo plazo de cafés orgánicos. De los aguacateros de Haas que trabajan para sembrar 15 mil hectáreas en los próximos años y generar 3000 empleos. De los inversionistas nacionales e internacionales que conocen Suroeste, algunos la denominan la “Toscana de América Latina” y que preguntan, para tomar sus decisiones de ecoparques, hoteles y otros, si se conservará como tal. Todos ellos han planteado que sus proyectos dependen de las respuestas a sus inquietudes de compatibilidad con la minería.

Es apenas obvio y sin duda exigente, pero natural, que Anglo Gold reciba tantas inquietudes. Estamos hablando de megaminería en un contexto sin tradición y con expectativas y planes de desarrollo muy diferentes. Es por esto que hay que insistir en que la principal preocupación de la minera no puede ser encontrar el material y sus cantidades, sino comprender plenamente las consecuencias sobre el entorno de su proyecto. Responder con total claridad qué pasará con el agua de las quebradas, con la estrella de agua de la cuchilla de Jericó-Támesis, con el tejido social, con el paisaje, con la flora y la fauna, con la calidad del aire, en la zona más bella de Antioquia. ¿Qué impactos tendrá un cráter de 78 hectáreas (equivalente al área urbana de Jericó) en medio de la cordillera occidental, la construcción de presas de relave y la operación de una gran planta industrial que operaría 24 horas al día, ocupando las vías de la zona durante al menos 23 años que estiman duraría la extracción de material?

Anglo Gold no debería ser mezquina con la rigurosidad de respuestas que exige un asunto tan delicado social, cultural y empresarialmente, como el que suscita su propuesta. Su deber es esencialmente con la transparencia y con la verdad. Todos deberíamos colaborar para que puedan exponer con amplitud y en el marco de conversaciones fundamentadas sus estudios, análisis, impactos y propuestas. Las donaciones, las promesas en notarias y la publicidad pagada no pueden reemplazar las necesarias mesas sociales y técnicas que exige tamaña iniciativa.