PRESENCIALIDAD A UN CLICK

La última semana ha sido todo un reto tanto para los gobiernos y países del mundo como para todos los ciudadanos y empresarios quienes hemos tenido que afrontar una crisis sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. En efecto, la llegada de este virus que, al que por fortuna pudimos ver venir con cierta velocidad, y que ahora nos llegó de manera no tan intempestiva, ha cambiado la forma de vivir en el mundo. Gracias a las comunicaciones y las redes digitales hemos podido seguir de cerca la evolución en cada país y su expansión por el mundo. La pandemia en vivo y en directo, como en su momento ocurrió con la guerra del Golfo, con la única diferencia de que ahora el virus puede tocar a nuestra puerta.

Por fortuna, hoy día contamos con más herramientas tecnológicas para mitigar los impactos que puede generar una pandemia de estas dimensiones. Creería que el tema más importante que nos ayuda a sobrellevar esta crisis en la actualidad es la conectividad, a decir verdad, gracias al internet y dispositivos móviles, que hoy tiene una gran penetración en Colombia, hemos podido estar más que informados todos los ciudadanos de las medidas que adoptan los gobernantes. Gracias a las herramientas tecnológicas como las redes sociales, hoy día podemos sensar si las medidas tomadas están siendo efectivas y determinar casi minuto a minuto qué nivel de impacto generan en la sociedad y como estas son recibidas por los ciudadanos. Al tiempo también podemos sugerir medidas para mejorar los programas o campañas, recolectar donaciones con un solo click y hacer campañas de solidaridad sin invertir un peso.

Apoyados en la conectividad hoy gran parte de los colombianos trabajamos desde la casa, realizamos a diario videoconferencias, nuestros hijos reciben clases por Skype o Zoom y sin necesidad de salir podemos realizar casi todas las transacciones bancarias, impuestos, transferencias a familiares a través de diferentes aplicaciones. Es tal la evolución que desde diferentes medios digitales podemos pedir un domicilio, mercar en una plataforma y recibir los productos en la casa, mandar a hacer una vuelta urgente o hasta ver recetas creativas para poder cocinar de manera sencilla.

Durante esta semana se han activado campañas digitales para realizar ejercicio en casa, ver conciertos en directo, hemos podido conocer al detalle las campañas públicas y de empresas privadas.

Es tal la evolución tecnológica que, a decir verdad, hoy no somos conscientes de esos cambios y de las implicaciones e impactos de no haber tenido esta evolución tecnológica. Por estos días hemos agradecido enormemente las posibilidades de estar conectados, ver a nuestros seres queridos en un face time y tener comunicación en todo momento. Por esta razón y otras más, es deber agradecer a nuestros médicos, agricultores, empresarios, empresas de telecomunicaciones, a los gobiernos, en fin, a todos, por que esta dificultad nos está uniendo como sociedad y lo logramos no solamente por lo que somos, sino también porque estamos conectados a un click todos los colombianos .