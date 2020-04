La incertidumbre es uno de los principales obstáculos para contener esta crisis del coronavirus. Que los infectados puedan ser asintomáticos o tardar varios días en exhibir síntomas, sumado a las altas tasas de contagio del virus, dificulta en sobremanera identificar y aislar prontamente los posibles infectados.

La cuarentena es solo una solución temporal a estos problemas, por lo que debe ser prioridad para el gobierno colombiano buscar mecanismos para reducir esta incertidumbre. Aumentar la capacidad de realizar y procesar pruebas masivamente debería ser una prioridad en esta agenda.

Países como Corea del Sur han logrado al parecer disminuir la tasa de contagio del virus apoyados en programas masivos de pruebas diagnósticas. Estos les han permitido aislar y tratar prontamente potenciales infectados.

Al 9 de abril, Corea del Sur había realizado 503.051 pruebas y reportado 10.450 casos positivos de covid-19. Apenas 2.07% de las pruebas que realizaron resultaron positivas.

Por el contrario, Reino Unido había realizado 298.169 pruebas y reportado 65.077 casos positivos. 21.8% de sus pruebas resultaron positivas, una diferencia abrumadora con las cifras coreanas.

¿Qué puede explicar esta diferencia? El número de casos reportados no dice mucho por si mismo si no se tiene en cuenta de qué manera y en qué cantidad se están realizando y procesando las pruebas. Corea -en parte por sus experiencias previas con el MERS- actúo rápido y pudo aislar zonas críticas de contagio, donde realizó pruebas masivas para identificar infectados aunque no necesariamente exhibieran síntomas.

Corea del Sur logró reducir la incertidumbre. Solo llevan 208 muertos, Reino Unido casi 8.000.

¿Y Colombia? En Encriptado (Instagram: @encriptado_, Twitter: @_encriptado), un proyecto personal, hemos logrado reconstruir las muestras procesadas día a día en el país a partir de los totales que publica el Instituto Nacional de Salud:

1 de abril: 2.390. 2 de abril: 1.159. 3 de abril: 1.340. 4 de abril: 1.237. 5 de abril: 1.558. 6 de abril: 2.421. 7 de abril: 2.760. 8 de abril: 3.130. 9 de abril: 1.335.

Con muchas fluctuaciones, la tendencia parece indicar que la capacidad de procesar muestras en el país viene en aumento. El gobierno ha manifestado que está en sus planes que esta tendencia se mantenga. Ojalá cumplan: es extremadamente necesario reducir la incertidumbre.

