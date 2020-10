Qué bonita era la aburrida democracia

Por Jorge Marirrodriga

Publicaba The New York Times un curioso artículo sobre si recordaremos cómo dar abrazos después de la pandemia, cuando la distancia social desaparezca. En esto de dar abrazos también hay diferencias culturales y a los mediterráneos los abrazos anglosajones siempre nos han parecido, en general, bastante rígidos y envarados, como si los abrazantes no estuvieran del todo cómodos. Nada que ver con el abrazo nacido en la cuenca del Mare Nostrum que a ellos les resulta excesivo e...