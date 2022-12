Una de las cualidades de un buen administrador es tener la capacidad de reconocer que sus decisiones o posturas anteriores, después de evaluarlas mejor o de escuchar razones de otros, estaban erradas y por lo tanto las corrige.

Si de lo que se trata es de mostrar seriedad y responsabilidad a la hora de gobernar a un país tan complejo y con tantas necesidades como lo es Colombia, ¿por qué el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en cambio de desgastar a sus ministros y a los legisladores adeptos del Pacto Histórico haciendo malabares para justificar lo que él antes, en su larga trayectoria de congresista de oposición, atacó de manera tan contundente o guardando un silencio cómplice, no sale y dice sencillamente ante los medios y de cara a la opinión pública nacional que ha evaluado el tema a fondo y que, en consecuencia considera pertinente cambiar su postura al respecto?

Y ante el argumento que ha esgrimido últimamente en el sentido de que las esposas de los capitanes se lo agradecerán, sería más simple y coherente con su postura de “primero la vida”, la cual fue un caballito de batalla durante la campaña con la cual logró llegar a la Casa de Nariño y aún después, en los más de cuatro meses de mandato que lleva, sostener la postura de que considera mucho más pertinente retirar esa flota “asesina de niños” y reubicar a los aviadores dentro de la Fuerza Aérea.

Pero es que el EGO es...

Con este comentario no quiero que los lectores que se mantienen fieles a las páginas de EL COLOMBIANO por estos días me entiendan que me opongo a que se renueve la flota de aviones militares, que al igual que los seguros se deben tener y hacer todo lo necesario para no tener que usarlos