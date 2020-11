¿Qué pasaría si...?

Una pregunta que se me ocurre cuando me cuentan que el alcalde lleva chamanes a su oficina, brujos, pitonisas y el cuento está reforzado con videos y fotos. ¿Será que eligieron a alguien que nunca mostró la verdad de lo que era? ¿Será que lo del diablo, para celebrar el nacimiento del niño Jesús, del redentor del mundo, no fue casualidad? Creo que se equivocaron quienes votaron por él. No son mojigaterías, es que cada cosa debe ser al tiempo debido. En Medellín se sacan varias representaciones del...