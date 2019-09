Que vuelvan los aficionados al estadio, no los vándalos

Por Raúl de Jesús Moreno S.

Fui de los aficionados al fútbol que siempre ocupaba un puesto miércoles y domingo en las tribunas del estadio, no importaba qué equipos jugaran, era fútbol lo que quería ver y disfrutar con el ambiente fiestero y sano de esos años; siempre las tribunas se llenaban, así nuestros equipos locales estuvieran en los últimos lugares en la tabla de posiciones. Las tribunas no tenían dueños, lo que hacía que estos espacios fueran una especie de salón comunitario, hasta que llegaron los desadaptados a emular las desdichadas barras bravas europeas y argentinas para irse apropiando de las tribunas norte y sur, y de algunos espacios en las demás graderías. Empezaron a llegar armadas y bajo los efectos de alucinógenos de cualquier cantidad drogas mezcladas con alcohol. Estos sujetos no ven el partido, se limitan a saltar y gritar incoherencias vulgares y agresivas contra jugadores, árbitros y aficionados, solo buscan afrenta, deshonra y camorra.

Ahora los veo muy orondos en los alrededores del estadio y barrios cercanos inhalando drogas e ingiriendo licor además de camuflar sus armas y puchos de marihuana antes de ingresar al estadio.