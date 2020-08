“¿Quién dicen que soy?”

Por Hermann Rodríguez O. S. J.

hermann.rodriguez@javeriana.edu.co

Al nacer, los seres humanos somos las criaturas más indefensas de la naturaleza. No podemos nada, no sabemos nada, no somos capaces de valernos por nosotros mismos para sobrevivir ni un solo día. Nuestra dependencia es total. Necesitamos del cuidado de nuestros padres o de otras personas que suplen las limitaciones y carencias que nos acompañan al nacer. ... Alguien escoge por nosotros la fe en la que iremos creciendo, el colegio en...