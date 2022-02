“Así, quizás, podamos conquistar algo de libertad y acercarnos a la tan esquiva verdad”. En su última columna en EL COLOMBIANO, “Dudar e indagar”, David Escobar Arango no solo nos habló elocuentemente sobre los riesgos y amenazas de estar expuesto a una cantidad obscena de información de múltiples fuentes, sino también sobre cómo navegar entre “mentiras disfrazadas de noticias”. Si bien es cierto que vivimos en la era de la inmediatez y acceso a información casi en tiempo real, la verdad es que las personas dudan cada vez más de las respuestas que obtienen.

Curiosamente, el mismo día que leí la columna de David un amigo me envió el Trust Barometer (barómetro de confianza) de 2022 de Edelman (una de las firmas de relaciones públicas más grandes del mundo). Allí encontré algunas cifras interesantes, alarmantes, pero no sorprendentes. La preocupación por las noticias falsas está en su punto más alto: el 76 % de los encuestados temen que las noticias o la información falsas se usen como arma en diferentes escenarios. Los líderes gubernamentales y los periodistas son vistos como los líderes sociales menos confiables en la actualidad (más del 40 %). Por su parte, las empresas y las ONG son las instituciones más confiables (cerca al 60 %); pero los encuestados confían más en su propio empleador (70 %) que en las empresas en general, resaltando la importancia que podría tener esta relación. Por otro lado, al menos 6 de cada 10 encuestados afirman que su estado de ánimo general y por defecto es la desconfianza hasta tener evidencias que prueben lo contrario. Como dije, nada sorprendente, pero no deja de ser inquietante y un llamado a actuar con sentido de urgencia.

Así que me puse a reflexionar: ¿qué es realmente la confianza? Una definición simple que alguna vez vi me gustó: la creencia o esperanza en la veracidad o habilidad de algo o alguien para actuar de forma idónea. Sin embargo, en cuanto a las organizaciones, encuentro muy sugestiva la referencia que tiene Edelman: “La confianza permite a una organización operar, liderar y ser exitosa... Sin confianza, se pierde credibilidad y la reputación puede verse amenazada”. Y no solo de cara a la relación con sus clientes, proveedores, empleados y otros grupos de interés en que convergen sus negocios. Las compañías, particularmente las grandes, deben asumir un rol cada vez más protagónico en las discusiones y acciones que pueden ayudar a reconstruir la confianza y, así, promover la transformación que el mundo necesita.

Además, de los líderes empresariales se espera que asuman posiciones públicas concretas sobre temas como el cambio climático, la economía, la tecnología, entre otros (cerca al 70 % de los encuestados, según el barómetro de Edelman). Lo que aumenta aún más la responsabilidad de estas instituciones y sus líderes en una sociedad fragilizada en tantos dominios y que ha enfrentado una crisis informativa creciente en los últimos años, cuando la batalla por la verdad se ha venido perdiendo. No hacer nada no es una opción. Si no, nos arriesgamos a intentar reconstruir el mundo sin confianza... y esa es una realidad que no parece tener futuro