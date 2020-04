Un par de décadas atrás, los virus pertenecientes a la familia Coronavirus se identificaron como responsables de infecciones gripales leves.

Desde diciembre del 2019, la humanidad se enfrenta a una pandemia por el denominado covid-19, un virus originado en China, transmitido al ser humano a partir de animales y que está lejos de ser una simple gripa.

Se adquiere fácilmente mediante la inhalación de gotas contaminadas y contacto con superficies infectadas (que luego ingresan al cuerpo al tocar la cara, ojos y mucosas).

Hasta el momento, se han observado las peores consecuencias en ancianos, diabéticos y personas con afecciones cardíacas y pulmonares.

Los jóvenes no son inmunes y aunque pueden no desarrollar la enfermedad en su peor magnitud, sí que la pueden transmitir a sus seres más queridos y vulnerables. Todos tenemos un compromiso social y moral de cuidarnos y no infectar a los demás. Cualquiera puede contagiarse, incluso aquellos que lo menospreciaban y subvaloraban hace unas semanas, hoy lo padecen.

Contra este virus no hay cura a la fecha. De ahí el ruego a la sociedad entera, para manejar con cautela la información de origen no científico. Claro ejemplo de esto es lo que ha ocurrido en el mundo con la Hydroxicloroquina y Azitromicina que, luego de una declaración política, llevó a un acaparamiento por parte de unos, privando de sus beneficios a quienes realmente las necesitan. Durante las epidemias hay que escuchar con mayor atención a la comunidad médica y científica. Hoy en día, sólo hay evidencia anecdótica acerca del beneficio de estos medicamentos contra covid-19. A la postre, estudios rigurosos están en curso a toda velocidad. El mal uso y el abuso de las mascarillas faciales puede empeorar el contagio, pues proveen una falsa sensación de seguridad: Estas deben reservarse para los profesionales de la salud y aquellas personas que tengan tos o síntomas respiratorios.

La agenda de la pandemia está dictada por el virus: A mayor ego de los gobernantes, mayores desaciertos. Veo con admiración cómo en el caso colombiano, la sociedad rodeó al gobierno para tomar medidas agresivas y rápidas que están dando margen de maniobra a todo el sistema. Como sociedad, estamos llamados a acatar y apoyar las medidas que se adopten, en pro del bien común; entendiendo que las restricciones no serán de semanas sino, más bien, de meses. China y Corea necesitaron dos meses para quebrar la curva ascendente de contagios.

Nos enfrentamos a una nueva cosmogonía: nuestra manera de “dominar” el mundo ha cambiado; se vislumbra una reorganización de los sistemas, de la forma de negociar, aprender, incorporar la tecnología, pero, sobre todo, de priorizar lo realmente importante.

Durante este tiempo de aislamiento, qué mejor momento para reflexionar acerca de las cosas que valoramos en la vida, cómo la queremos vivir, con quién, haciendo qué. Nada debe regresar a la normalidad, porque lo normal no estaba funcionando.

Una última reflexión: el Coronavirus no tiene capacidad de movimiento, la gente lo mueve. Si nos dejamos de mover, el virus se aquietará y morirá. Quedémonos en casa.

* Médico Universidad CES. Especialista en Medicina Interna, Geisinger Medical Center, y en Cuidados Intensivos de la Universidad de Pittsburgh.