Debido a la actual problemática en Afganistán con el régimen talibán, varios países, incluyendo a Colombia, han decidido acoger temporalmente en su territorio a refugiados afganos.

Esta decisión del gobierno se tomó con el ánimo de ayudar a EE. UU. mientras que los evacuados puedan trasladarse a ese país. Considero que los migrantes podrían verse afectados a pesar de que se aseguró que Washington pagará los costos de atención.

La difícil realidad de la sociedad colombiana y la xenofobia no generalizada ya se han visto. Si con un país vecino como Venezuela la situación ha sido compleja y de difícil adaptación, con los refugiados afganos no será diferente. Es cruel e inhumano que cierta población tradicionalista sepa las circunstancias que viven estas personas y no las acoja por pensar, por ejemplo, en la competencia laboral. Por otro lado, espero que el buen corazón del colombiano se compadezca y comprenda la necesidad de apoyo y la temporalidad de su estadía.

Creo que con esta acción Colombia pretende mantener una relación estable con EE.UU. Pero más que nada, anhelo que detrás de las relaciones e intereses políticos y económicos haya un afán por ayudar. Una muestra de humanidad