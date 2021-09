Muchos hemos experimentado las ventajas de tener un plan de respaldo, tanto si se trata de poner a prueba nuestra estrategia de ciberseguridad cuanto si se trata de cómo industrializar los procesos para mejorar las operaciones; planificamos con antelación para que nuestro negocio siga funcionando sin problemas.

Pero la preparación no lo es todo. Para hacer frente a las ondas expansivas del cambio, necesitamos invertir en las tecnologías y la fuerza laboral digital necesarias para alcanzar la flexibilidad que hará posible lo imposible, incluso en tiempos de pandemia.

Una estrategia de resiliencia empresarial combina tecnología y talento humano. La continuidad del negocio se centra en el desarrollo y la implementación de procesos que apoyen su estabilidad. Para esto, la estrategia de negocio debe estar alineada al cien por ciento con la de tecnología y los empresarios colombianos lo saben. De acuerdo con el estudio “Technology Vision 2021” de Accenture, 64 % de los ejecutivos locales afirma que la estrategia de negocio y la tecnológica se están volviendo inseparables.

La continuidad tecnológica se basa en contar con las soluciones necesarias para que los sistemas críticos sigan funcionando, desde los centros de datos hasta las copias de seguridad de estos, pasando por los equipos de apoyo especializados y los programas de pruebas. Así, la gestión de crisis se debe centrar en los colaboradores y las instalaciones: prevenir, mitigar, preparar, responder y recuperarse de las condiciones que amenazan la vida, la propiedad o las operaciones.

La capacidad de recuperación de una empresa incluye todos los aspectos de su funcionamiento, su servicio y su gestión. En este sentido, hay tres elementos que se deben tomar en cuenta: primero, la urgencia de preparar a las personas para trabajar, verdaderamente, junto con las nuevas tecnologías. Hoy, cada colaborador es parte fundamental de la transformación digital de los negocios, y el futuro del mundo laboral —cada vez más presente— es un híbrido entre máquinas y humanos. Las empresas colombianas reconocen esta urgencia y, según el estudio de Accenture, 88 % de los ejecutivos locales reconoce que debe capacitar desde ya a sus colaboradores para integrar su trabajo con las tecnologías de vanguardia.

En segundo lugar, se debe apostar por la nube, ya que entrega a los negocios la flexibilidad y resiliencia que necesitan hoy para adaptarse a un mercado cada vez más cambiante. Entre los ejecutivos colombianos existe conciencia de esta oportunidad y la nube es la tecnología que más proyectan aplicar en todo tipo de negocio.

Finalmente, está la colaboración. Si algo nos enseñó esta pandemia es que todos estamos interconectados y el mundo de los negocios no es diferente. Las industrias no pueden seguir funcionando si no trabajan con el ecosistema. Prueba de ello es que el 88 % de las empresas colombianas sufrió una interrupción alta o moderada de sus cadenas de suministro en los primeros meses de la pandemia. Cada vez más los límites entre las industrias están desapareciendo y deben trabajar de forma coordinada para impulsar servicios y productos innovadores.

Al final, se trata de gestionar el cambio a través del talento humano y la tecnología. Al impulsar estos dos factores, las empresas podrán mantenerse competitivas y liderar en el mundo post-pandémico, que, esperamos, está cerca

* Presidente ejecutivo de Accenture Colombia.