Rubén Sierra Mejía

Se murió Rubén Sierra Mejía durante el tiempo en el que los gobernantes decidieron prohibir el culto religioso público y, además, las obras de misericordia. Los gobiernos no dan de comer al hambriento e impiden que visitemos a los enfermos. Los difuntos solo cuentan en la estadística pandémica; no hay espacio para personalizarlos, pues todos están ocupados hablando sobre un virus del que casi nadie sabe nada y los que saben algo saben poco. No es impostura mía, lo dicen 22 especialistas en “Nature”...