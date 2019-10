En los últimos años, en Medellín se han presentado propuestas para ayudar al medio ambiente y reducir la contaminación, donde se destaca el uso de transportes públicos como el Metro, Metroplús y el tranvía, que no emiten gases contaminantes y son servicios muy llamativos ante el turismo.

Sin embargo, en la construcción de algunos de estos se han cerrado y reducido vías principales de la ciudad. Una de las más polémicas en este momento es la construcción de la línea L2 del Metroplús, debido a que hace dos años se reemplazaron por su desgaste las pirámides de la Av. Oriental y se propuso un espacio más ecológico, espacio que en este momento está desapareciendo.

En el proyecto se presenta la idea de que será ecológica y dejarán algunos árboles, pero en su construcción dañarán parte de esta naturaleza y le generarán una reducción a Oriental, lo que empeorará el flujo vehicular ya que, junto con San Juan, la calle 30, entre otras, la avenida Oriental es de las más congestionadas actualmente.

Otra de las ideas que se está llevando a cabo ha sido la construcción de ciclorrutas en barrios como La Milagrosa, Boston, entre otros. La idea es buena, en especial para estudiantes y jóvenes, pero muchas de las rutas que están utilizando no son totalmente acertadas, como ejemplo la que construyeron en la carrera 37 con calle 50, debido a que está localizada en la entrada de una unidad residencial, con un espacio reducido entre la puerta del parqueadero y la ciclorruta, lo que ocasiona que los conductores de los vehículos de la unidad estén más expuestos a causar accidentes a la hora de salir, y presentar mayor incomodidad a la hora de entrar debido a la reducción de esta calle.

La reducción de vías principales y alternas en Medellín es algo muy común en los últimos años, donde no se tiene en cuenta que la mayoría de los habitantes no están dispuestos a renunciar a su automóvil (algunos por comodidad y otros por necesidad), para utilizar transporte público, lo que lleva a pensar que nos convertimos en una ciudad atractiva para los turistas, mas no útil para los habitantes.

Debe existir equidad en las mejoras de la movilidad. Así como se piensa en el transporte público se debe de pensar en el privado. Medellín también necesita ampliación de vías.

