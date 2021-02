Salario mínimo en Estados Unidos

Tras el aumento del salario mínimo federal a 15 US$/hora por el presidente Joe Biden, he recopilado alguna información sobre el tema, la cual puede ser valiosa para Colombia. Mis cifras se pueden comprobar digitando en Google: Minimun wages in the United States by state | Statista 2020. No sobra mencionar que el Departamento de Investigaciones de Statista goza de un amplio prestigio entre los estadounidenses.

Como es sabido, una cosa es el salario federal mínimo y otra bien diferente son los mínimos...