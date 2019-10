Hace poco fui con mi familia a ver la tan esperada película de Todd Philips: El Guasón. Anonadada y enfadada por la conclusión a la que llegué mientras salía de la sala de cine, mi padre me hizo una pregunta bastante irrisoria: “Isabella, como estudiante de psicología, ¿crees que el rodaje de esta clase de películas podría fomentar la violencia?”. Mi respuesta fue negativa.

No negaré que la ambientación de esta es violenta y muchos, incluso, asisten a estas funciones sólo por morbo. Sin embargo, esto podría percibirse de dos modos; una en la que no se genera ninguna reflexión y se queda con la idea de que la violencia lleva a más violencia, y otra en la cual se busca el trasfondo de cada escena y conduce a la esencia de la película que sería, en este caso, la importancia de la salud mental.

Supondríase, pues, que los filmes deberían ser vistos desde esta última; no obstante, estamos en una sociedad que se regodea en la inconsciencia, en el dejarse llevar por lo que dice el otro sin ponerse en la postura de evaluar toda información adquirida.

Triste es ver cómo la colectividad cree que las únicas enfermedades existentes afectan el cuerpo cuando, en realidad, hay centenares que alteran la psique.

Extraño no me parece que suceda, ya que hasta las mismas entidades de salud se han encargado de vetar las enfermedades mentales, como muy bien pudo verse en la película: estas son notorias y tomadas en cuenta únicamente al generar un caos masivo; por lo que me he estado cuestionando hace varios días ya: ¿qué estamos haciendo los profesionales del campo de la salud para formar una verdadera conciencia alrededor de la salud mental?

Por tanto, si nos tomáramos el tiempo de moldear aquella conciencia, habría menos personas que juzgarían estas películas desde lo supuestamente violento; por el contrario, hallarían un significado más allá de la sangre.

*Taller de Opinión es un proyecto de

El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidades e instituciones vinculadas con el proyecto.