Las empresas estadounidenses están enviando un mensaje claro: deben concentrarse en hacer más que obtener ganancias. Ayer, la Mesa Redonda de Negocios, que representa a las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, publicó una declaración nueva y más amplia sobre el propósito de los negocios, declarando que entregar valor a los accionistas no es suficiente. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que representa a 3 millones de empresas, revisó su propósito el año pasado para centrarse en la creación de empleo.

Dicho esto, lograr estas aspiraciones requiere más diálogo y acción, y hay mucho más que podemos hacer. Los inversores en estas empresas deben solicitar a la gerencia y a juntas directivas que se concentren en los trabajos. Las empresas estadounidenses prosperan haciendo preguntas difíciles, creando objetivos específicos y ejecutando planes. Esto ahora debe aplicarse a la creación de empleos mejor remunerados.

Las juntas tienen que plantear preguntas específicas a los ejecutivos jefes: ¿deberíamos reubicar empleos en los mismos países donde viven los clientes, aunque eso aumente los precios? ¿Cómo contamos los trabajos creados por los proveedores? ¿Cómo determinamos si los salarios son justos en relación con el valor creado? En Allstate comenzamos este viaje en 2016, cuando aumentamos nuestro salario mínimo a US$ 15 por hora. Eso le dio a 2.900 personas un aumento de ingresos inmediato. Para abordar nuestras responsabilidades más amplias, creamos un Informe de Prosperidad para reemplazar el informe financiero anual. Otras empresas están siguiendo caminos similares, y todos tenemos que hacer más.

Una encuesta de 2017 realizada por la Junta de la Reserva Federal mostró que el 40 por ciento de los estadounidenses no tienen US$ 400 para una emergencia. Todos tenemos parientes, amigos y conocidos que luchan por mantenerse al día. Estar en quiebra mientras trabaja no es un valor estadounidense. La mala salud financiera crea estrés, reduce la esperanza y socava el capitalismo. Es un cáncer que espera hacer metástasis.

Los estadounidenses necesitan trabajos mejor pagados. Las empresas tienen los recursos y capacidades para hacer esto realidad. Los fabricantes toman rocas de hierro y hacen rascacielos de acero. Las compañías farmacéuticas usan la química para convertir elementos ordinarios en medicamentos que salvan vidas. Las empresas de servicios combinan las ideas y los talentos de las personas para crear un trabajo significativo. Sin embargo, con toda esta bondad, la filosofía subyacente del capitalismo está bajo ataque. ¿Cómo puede ser esto?

Según una encuesta de Gallup del 2018, menos de la mitad de los jóvenes de Estados unidos de hoy apoyan al capitalismo. Esto refleja el hecho de que los negocios no están cumpliendo con las expectativas de la sociedad: servir a los clientes, conseguir ganancias, crear empleos y mejorar las comunidades. Los negocios están sirviendo a sus clientes y ganando ingresos. Pero no hay suficiente enfoque en crear empleos que proporcionen un salario digno.

Si bien la mayoría de los líderes corporativos pueden no estar de acuerdo con la filosofía de Milton Friedman de que “la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias”, la mayoría de las empresas priorizan las ganancias sobre la creación de empleo.

Aumentar el salario mínimo para los empleos existentes ciertamente ayudará, pero algunos empleos simplemente no generan suficiente valor para pagar más. Se necesitan más empleos con salarios más altos sostenibles. Esta necesidad va a aumentar en el transcurso de la próxima década a medida que la automatización y la inteligencia artificial afectan a todos los empleos en Estados Unidos. Muchos empleos serán eliminados o se volverán menos valiosos, haciendo presión sobre los salarios.

El punto se entiende. Las empresas deben ofrecer a los clientes los mejores productos al precio más bajo. Al mismo tiempo, necesitan crear empleos para que haya clientes para los productos producidos. Lo que es bueno para el trabajador es bueno para la economía estadounidense. Lo que es bueno para la economía es bueno para los inversores.

Creemos empleos mejor remunerados y restauremos la fe en el capitalismo.