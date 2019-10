Es preocupante lo que ocurre en España en relación con Cataluña. Y para ponerme en los zapatos de ambos imagino qué podría pasar si por ejemplo a Antioquia le da por irse al considerar que es capaz de nacer como Estado y no necesitar más de Colombia.

Leer la actual Constitución española es agradable. Es un paseo por una de las más sólidas del mundo. Nació como un catálogo de derechos humanos al salir el pueblo de una dictadura.

Varios de los artículos y principios de la nuestra vienen de ella. Y, por último, se turnan en el poder Izquierda y Derecha dependiendo de a quien el pueblo elija. Ejemplo de que fuerzas opuestas pueden convivir y gobernar sin pretender reformar la Constitución a su antojo.

Su artículo 2 enuncia que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Algunos líderes y parte del pueblo de Cataluña buscan separarse de España. Afirman que al tener su lengua y cultura se les debe permitir ser independientes y que además son una región de economía rica que al transferir recaudos excesivos a otras regiones sus ciudadanos no tienen la prosperidad necesaria.

Es curioso que los colombianos sigamos con tanta atención el intento de separación de Cataluña del país que consideramos la madre patria. Justo podría ser porque en su capital, la hermosa Barcelona, está la sede del poderoso equipo de fútbol del cual media Colombia es hincha o porque cualquier escenario allá puede ser replicado acá.

Aunque no se presentó por este mecanismo, la Gran Colombia se desintegró por diferencias de origen político entre líderes que aprovecharon la muerte del libertador dando comienzo a tres repúblicas independientes: la nueva granada, la de Venezuela y la de Ecuador. Y de paso matando el sueño de Simón Bolívar.

En Colombia son pocos los intentos de independencia de sus departamentos; aunque de origen netamente centralista, contiene una democracia sólida, respetuosa de sus instituciones y a pesar de los problemas de corrupción damos ejemplo en la región pues somos tal vez “la democracia menos mala”.

Cuando se presentan referendos independentistas en los países, por lo general, se debe al inconformismo del pueblo. Pero eso no se puede andar por ahí exigiendo cada que un gobierno de turno no haga las cosas bien. La democracia es de Estado, los gobiernos malos o buenos pasan. Si así fuera, la Colombia de hoy no existiría, estaría descuadernada, resquebrajada.

