Durante las últimas décadas del milenio pasado, la fracción del mundo que vivía en democracia aumentó sustancialmente. El aumento de la globalización desde los años noventa y el incremento de desarrollo y acceso a tecnología, la digitalización y la conectividad, cambiaron la forma en que los países y las organizaciones promovieron el comercio y el desarrollo económico y social. Adicionalmente, la manera en que las instituciones abordaban cuestiones como el acceso a los servicios de salud, la inequidad y la pobreza. Por ejemplo, aun siendo difícil asociar con significación estadística estas variables, es innegable que la implementación de los sistemas democráticos ocurrió de manera concomitante con la disminución de la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de pobreza extrema a nivel global. Pero también representó un nuevo conjunto de desafíos que los países enfrentaron (de todo el tipo de inclinaciones políticas) para garantizar la comunicación transparente a la luz de la opinión pública y los escenarios de construcción de confianza ciudadana en las instituciones. Es innegable que la democracia y la lucha por un mundo libre influyó y mejoró la calidad de vida en varios parámetros. Sin embargo, también es cierto que las sociedades y marcos democráticos no han sido capaces de resolver muchas de las limitaciones sociales que hoy todavía vivimos.

Según el Índice de Democracia Liberal (desarrollado por el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, Suecia), que mide diferentes variables, Colombia se ubica en el puesto 69, estando entre el 30 % y el 40 % mejor calificados (claramente, con muchas oportunidades de mejora...). Por su parte, países como Rusia, China, India o Turquía, solo para nombrar algunos, son caracterizados por ser de naturaleza autocrática, un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Según ese informe, el número de países con autocracia cerrada aumentó a 30, representando el 26 % de la población mundial; mientras que la autocracia electoral ha venido incrementando, manteniéndose como el régimen más común, con 44 % de la población mundial (3,6 mil millones de personas). Interesante la reflexión, siendo defensor de los sistemas democráticos (con todos sus defectos), de que cada vez más gente tiende a pensar que esos sistemas ya no responden a las necesidades que vivimos a nivel económico, social y ambiental.

Se podría argumentar que estos países no representan un poder económico significativo... No obstante, en los últimos veinte años estos países han pasado de representar el 10 % al 30 % del PIB mundial. Una preocupación que mantengo es tratar de entender lo que esto significa en términos de globalización, comercio, libre circulación de personas y bienes, etc., cuando los países, poblaciones y palancas económicas más grandes del mundo cierran sus fronteras con base en políticas autocráticas. Algo, seguramente, que pensar de cara a las elecciones presidenciales, que se acercan de manera vertiginosa...