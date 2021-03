Sin servicio telefónico en Copacabana, y robo de contadores de agua en El Velódromo

En Copacabana estamos afectados en el servicio de telefonía que nos ofrece Tigo. Desde principios de enero no contamos con el servicio, específicamente los números que comienzan por 274 (los más antiguos en el municipio). Se llama a diferentes números y no dan razones de la suspensión o no atienden. La cuenta de los servicios llega muy puntualmente y nos preguntamos por qué tener que pagar por un servicio que no se ha recibido.

Óscar Alberto Gómez Palacio

