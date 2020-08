Sobre dar vueltas sin darlas

Estación Hámster, pequeño roedor sin cola que ha servido de símbolo para los que dan vueltas en vano y siempre en un mismo espacio, mostrando los dientes y buscando una salida que no es posible porque todo el lugar está cerrado, aunque le llega la luz. Así que Hámster, como punto de encuentro, acoge a los rutinarios, los aburridos, los que comen lo mismo y a los que se duermen sin parar de caminar, aunque no lo hacen, sino que lo sueñan. Y en este subir y bajar en el tiempo (que ya no es lineal sino...