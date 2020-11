SOBRE LECTURAS (1)

Estación Biblioteca Casera, a la que llego cada tanto para tomar un libro que me permita imaginar, aprender o que me sirva de base para algo que esté haciendo. Y en esa biblioteca que no busca competir con nadie (es la de mis intereses), encuentro años de compra, inquietudes de algún tiempo, viejos libros releídos (Kioto, de Yasunari Kawabata, por ejemplo) y otros que dejé en la mitad, pues los libros pueden dejarse empezados (y hasta no leídos), como dice Daniel Penac, pero ahora vuelvo a mirarlos...