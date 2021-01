Sobre lecturas (9)

Estación Estante Ciudad, no muy amplio, pero sí bien escogido, en el que se encuentran los libros pertinentes sobre el dónde estoy (barrio, la palabra comuna me parece atrabiliaria) y en qué condiciones urbanas. Libros que me sirven no solo para situarme y moverme sino para entender qué es la ciudad, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus compuestos (servicios públicos, movilidad, urbe-esferas etc.) y cómo debe ser administrada (gerencial y políticamente) para que dé utilidades para una continua...