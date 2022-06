Estación Acertijo (no confundir con el personaje de Batman), a la que llegan personas buscando respuestas (así no se hayan hecho preguntas), buscadores de causas y efectos, arqueólogos de ideas y de comportamientos, mineros de datos, afectados por las redes y el uso del celular, recién despertados que no atinan a saber si se levantan o se acuestan, metidos que no faltan, gente que pasaba por ahí y le cambiaron la esquina, apostadores al sí y al no, analistas que le hacen fuerza a sus datos, expertos en cambiar de ideología y principios, recién peinados que ya están despeinados, parejas que ya no se miran, expertos en desinfectantes, astrólogos a ojo, en fin, lo que puede suceder siempre ha sido la pregunta básica para tener a mano un plan A, B, C, por si lo calculado no resulta o se presentan variables impredecibles como guerras de improviso, aguaceros impertinentes, suicidio de deudores, etc.

Sobre lo que pueda pasar, los profetas profetizan, las religiones hablan de pecados con castigos y buenas acciones con premios, los médicos diagnostican y recetan, los ingenieros serios siguen normas estrictas, los maestros hablan de exámenes y las señoras le ponen un dedo en la frente a los maridos traviesos para que no se vayan a equivocar. Y, así, pueden pasar muchas cosas: las unas previstas cuando se conocen las causas que las generan y los principios y leyes que las rigen (la ciencia lo sabe), las otras (muy peligrosas, por cierto) nacidas de la ignorancia, la persistencia en el error, la desidia o la falta de actuación política (como pasa con las inundaciones, los paros y las endemias), y muchas por azar, pues no todo lo sabemos y entonces hay que pasar por la experiencia para hacernos a una primera idea.

El futuro, que muchos lo quieren sujetar con prospectivas, análisis de tendencias y ordenamientos civiles, es algo que cada día se nos viene encima, se vuelve presente y a la vez proyección. Y en esto de lo que puede suceder nos damos confianza con fe en que las cosas pasen, como cuando nos citamos para dentro de un par de días o nos hacemos a la idea de que no habrá problemas con el salario y de lo que compraremos con él, o de que iré al cine a determinada hora, etc. Y esta fe en lo pequeño por lo común funciona porque para ello ponemos mucho de nosotros, evitando lo que puede interferir con lo que deseamos hacer. Pero, cuando la incertidumbre se media con la mala información y el miedo a que suceda lo peor, el asunto ya es otra cosa y el acertijo se crece. Y hay poco que hacer.

Acotación: ¿Qué puede suceder? Depende de lo que hagamos bien y la confianza que nos tengamos. Depende de conocer causas y prever efectos, no de imaginarlos