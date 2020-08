Sobre los alcaldes que combinan juventud y soberbia

Por Germán Vallejo V.

No es bueno que en los centros de decisión municipal no haya personas maduras, probas, con experiencia y criterio propio. En la mayoría de los mil municipios que he visitado en Colombia, los equipos de gobierno municipal son de personas jóvenes y ambiciosas que, ante todo, deben hacer venias, acatar órdenes y de ninguna manera cuestionar las decisiones de un “rey” que solo necesita vasallos incondicionales, asistentes sin criterio. Entre los funcionarios de las alcaldías no...