SOBRE POCAS LIBERTADES Y TANTOS LIBERTINAJES

Estación Pasar La Raya que, en tiempos de encierro y democracia hilarante, de virus abundantes y tanta bulla, invita a violar las normas, saltarse los avisos de prohibido y darse ínfulas de yo hago lo que me da la gana, pues soy libre y libertino, mi vida me pertenece y si no les gusta no se metan. Y bueno, ahí hacen fila los que mienten con descaro soltando toda clase de desvaríos, los que bailan amacizados en los parques, los que escupen y estornudan en plena calle, los que ya ni se tapan la boca...