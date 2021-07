Sobre próximas ciudades (11)

Estación Cultura Urbana, que nada tiene que ver con el folclor (igual que la artesanía no es arte) ni con la idiosincrasia de las gentes (que más que colectiva termina siendo particular), sino ese algo que manifiesta la calidad de la educación y el escenario del ciudadano sensible en el mundo, con todo lo que contiene en variedad de vida, pensamiento que confronta, prospectiva, técnica y conocimiento subjetivo, que es el que crea la innovación o, si se quiere, lo inesperado. Así que a la estación...