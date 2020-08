Sobre tanta emoción emocionada

Estación Desborde, a la que llegan los que gritan que así no es y lo que sucede es una conspiración; los que no admiten los hechos y tratan de convertirlos en otros, los que colocan el deseo por encima de cualquier evidencia y prenden luces de alarma frente a la realidad; los tejedores de apocalipsis (que son fauna variada) y los que se alteran con ira cada vez que lo que ellos quieren no se da. Y en estas desmesuras (psicoanalíticamente nacidas de frustraciones), donde las palabras se vuelven broncas...