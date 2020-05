“SOY UNA MÉDICO”

La llegada de las mujeres a nuevos cargos y oficios ha aportado palabras en femenino que hace unos años no se usaban. Y no faltan polémicas y contradicciones, como sucede con “la jueza” y “la poetisa”. En el primer ejemplo, por el impulso diferenciador tendente a que el masculino y el femenino no compartan una misma forma (“juez”); y en el segundo, por el impuso unificador tendente a que el masculino y el femenino sí compartan una misma forma (“poeta”)....