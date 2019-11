¿Su esposa tiene mucha ropa?

“El llanto es para mujeres simples. Las mujeres bonitas van de compras”. Oscar Wilde

En conversaciones masculinas sobre los hábitos de consumo de sus esposas, suele haber coincidencia en que la lógica masculina, que no es lo más multidimensional que digamos, no logra explicar ¿por qué sus mujeres tienen tanta ropa, y si ya tienen una camisa azul, por qué necesitan otra de otro tono de azul? ¿qué puede explicar la “irracional” necesidad de tener tantos zapatos o varias carteras, si en la que ellos le regalaron cuando estaban de novios, les cabe todo lo “necesario”? que es un “necesario” completamente diferente al de los hombres, que no usan cartera; a excepción de los jóvenes japoneses, por lo menos en Tokio.

Si la respuesta a esta supuesta ilógica y acumulativa necesidad será guiada por conceptos racionales, económicos o de satisfacción de necesidades básicas, como tener algo que impida la vulnerabilidad funcional de la desnudez, nunca encontrarán solución y seguirán haciendo mala cara en los centros comerciales, mirando el reloj cada 2 minutos, preguntándose: ¿por qué se demora tanto mi esposa en comprar un pantalón negro, como los otros dos que ya tiene en el closet de la casa? o si ¿será algún déficit en las capacidades de toma de decisiones lo que hace que tenga que medirse 7 estilos del pantalón negro, supuestamente diferentes? y como si esto ya no fuera un suplicio, tener que decirle a su esposa, cada vez que se mide uno y le pregunta si le queda bien, que sí, que se le ve lindo y hasta se ve “más” delgada, porque de no hacerlo, esa noche la vigilia será inevitable.

Yo le sugiero que mejor se resigne y no se torture más buscando sus propias respuestas, porque para interrogantes tan complejos es mejor recurrir a expertos como el sociólogo alemán René König, que creo entendió mejor la naturaleza del problema. Según él, “la moda es una parte tan profunda y crítica de la vida social del hombre como el sexo, y está compuesta por la misma mezcla ambivalente de impulsos irresistibles y tabúes inevitables”. Si esta solución no lo convence porque usted sospecha que König nunca se casó, entonces solo quedan dos tristes alternativas. Una es buscar un caso más grave que el suyo, que no es una solución, pero al menos un consuelo. ¿Usted se imagina que su esposa fuera la reencarnación de la emperatriz rusa Isabel I, que se cambiaba de ropa hasta 6 veces al día y después de su muerte le contabilizaron 15.000 vestidos y varios miles de pares de zapatos en su guardarropa? ¡No me diga que no es usted un tipo afortunado!

Y la otra alternativa es la fórmula del mal menor. Usted qué prefiere: ¿que su esposa tenga 15 pares de zapatos y un solo amante, usted; o que sea al revés? Aunque si son zapatos de Jimmy Choo, habría que pensarlo mejor.