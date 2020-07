Sueño con el nobel

De repente, en el balcón aparece un señor de blanco, sonriente y con bigote a lo Bienvenido Granda. Luce liquiliqui. Mi “vecino”, Gabriel García Márquez, me ve en otro balcón y me pide que me acerque.

Como nobeles no se ven todos los días, en segundos estoy cerca del fabulista. Dentro del sueño, asumí que me invitaría a subir. Esperanza inútil, como en el bolero de Daniel Santos que solía cantar.

En lugar de invitarme, García Márquez me pide desde su olimpo que anote la pregunta que debo hacerle a...