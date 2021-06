Tenebrosa pesadilla en la digitalidad

Por Carlos Julio Cuartas Chacón

En los últimos meses todo el mundo no ha hecho sino elogiar los recursos tecnológicos que han tenido un impulso sin precedentes debido a la pandemia. Ciertamente, si no hubiera sido por ellos, el aislamiento y la parálisis de la vida hubieran sido mucho mayores de lo que han sido. Yo mismo, nacido en tiempos jurásicos según la opinión de amigos muy jóvenes, he alabado ese mundo fantástico que raya en la ciencia ficción. Incluso, contra todo pronóstico, he dado pasos...