Testimonio de un alcalde ante la Covid-19

Por Óscar Andrés Sánchez*

Los alcaldes hemos estado muy expuestos. En lo personal, nunca he podido hacer teletrabajo, nunca he podido estar aislado, por el contrario, desde el primer momento he estado en la calle, en la primera línea de contención, poniendo el pecho para cuidar a nuestro pueblo. Hace un año, por esta época, estábamos entregando mercados, casa a casa, a las 1.500 familias más vulnerables del municipio. Ese ejercicio lo hicimos en tres ocasiones, y otras dos veces a un número más reducido...